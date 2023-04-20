Бывший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин получил гражданство РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин дал гражданство экс-советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину. Об этом свидетельствует официальный указ главы государства, опубликованный в четверг, 20 апреля.

Согласно документу, в гражданство РФ принят Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии.

Владимир Кршлянин политик и дипломат Сербии бывший советник сербского МИД, а также академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА).

В марте прошлого года Кршлянин говорил о том, что агрессивные действия США и НАТО только помогают сформироваться новой мировой системе. Он заявлял, что появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, начало ему положила Сербия.

Напомним, 18 апреля 2023 года Госдума поддержала поправку о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России.