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НовостиПолитика20 апреля 2023 13:01

Бывший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин получил гражданство РФ

Гражданство сербскому политику дал президент РФ Владимир Путин
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Бывший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин получил гражданство РФ

Бывший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин получил гражданство РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин дал гражданство экс-советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину. Об этом свидетельствует официальный указ главы государства, опубликованный в четверг, 20 апреля.

Согласно документу, в гражданство РФ принят Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии.

Владимир Кршлянин политик и дипломат Сербии бывший советник сербского МИД, а также академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА).

В марте прошлого года Кршлянин говорил о том, что агрессивные действия США и НАТО только помогают сформироваться новой мировой системе. Он заявлял, что появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, начало ему положила Сербия.

Напомним, 18 апреля 2023 года Госдума поддержала поправку о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России.