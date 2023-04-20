Bloomberg:США и союзники Украины хотят ввести полный запрет на экспорт в Россию Фото: REUTERS

Некоторые ключевые страны-союзницы Киева, в числе которых и США, рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, представители G7 думают над этим перед майским саммитом в Японии. Они хотят привлечь к реализации этой идее и страны ЕС.

Такой подход может полностью изменить санкционный режим. При таком раскладе страна сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение. Пока список запрещенных товаров не согласован. По информации Bloomberg, исключениями из санкционного списка, вероятно, могут стать лекарства и сельскохозяйственная продукция.

Однако для того, чтобы такой запрет вступил в силу в Евросоюзе, его должны одобрить все члены объединения. Многие могут отреагировать негативно из-за чего вопрос рискует привести к бурным обсуждениям, пишет агентство.

Между тем, газета Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, писала о том, что в ЕС союзе полагают об окончании новых антироссийских санкций. Если подобных мер будет больше, то вырастет и список исключений из них.