Соискатели представили портрет идеального сотрудника в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соискатели заявили, что идеальным кандидатом в 2023 году станет человек, обладающий критическим мышлением, а также с перспективами в развитии и умением слышать. Об этом РИАМО рассказали организаторы премии Team Awards.

Согласно результатам проведенного исследования, среди важных качеств сотрудника, было названо понимание потребностей клиентов, а также умение принимать быстрые и нестандартные решения. Кроме того, отмечена важность открытости сотрудника к новым знаниям и технологиям.

Как сообщается, четвертая часть опрошенных соискателей заявила, что работодатели отдают предпочтение мужчинам, но при этом 11% респондентом заявили обратное. Участники опроса также заявляют, что на успешный результат при трудоустройстве может повлиять семейное положение, а также наличие детей.

Среди проблем, что могут возникнуть при трудоустройстве, соискатели называют неофициальное оформление, а также желание работать удаленно и внешний вид.

Результаты опроса, которые привел RT, показали, что почти половина работодателей готовы отказать соискателю из-за высоких зарплатных ожиданий.

Эксперты в беседе с «Известиями» рассказали, о чем не стоит говорить при приеме на работу, назвав среди прочего фразу: «Вы платите больше, чем мой нынешний или предыдущий работодатель».