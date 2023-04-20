Летом 2022 года украинская разведка пыталась подкупить российского летчика

Служба безопасности Украины рассказала о попытке украинских военных угнать российский самолет в июле 2022 года, которая закончилась их гибелью.

Тем летом главное управление разведки Минобороны Украины попыталось подкупить российского военного летчика и ожидало его прибытия на угнанном самолете на аэродром “Канатово”. Вместо этого, летчик передал данные о расположении воздушных сил ВСУ армейскому руководству, которое незамедлительно обстреляло аэродром и ликвидировало командира воинской части, а также ранило 17 военных и уничтожило взлетную полосу и различную технику на аэродроме.

В ведомстве подчеркнули, что данная операция проводилась вопреки замечаниям СБУ и без согласования. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статьям о “государственной измене” и “превышении военным должностным лицом служебных полномочий” УК Украины.

Сайт KP.RU рассказывал эту историю, которую можно выразить одним предложением: благодаря блестяще проведенной российской контрразведкой операции Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины громко шлепнулось в лужу. Военному летчику обещали безбедную жизнь ему и всей его семье за границей. “Этими действиями, по их мнению, я должен был мотивировать наш летный состав на предательство Родины”, – рассказал летчик.