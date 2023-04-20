Украинская армия повторяет ошибки вермахта в курской битве Фото: REUTERS

Обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус заявил, что украинская армия в ходе конфликта повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой. По его словам, текущая ситуация похожа на битву на курской дуге в 1943-м. Как и в середине Великой Отечественной войны, Зеленский, уступая в техническом оснащении, планирует провести наступление в нескольких направлениях.

По словам Альтхауса, ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования, и у предстоящего весеннего контрнаступления будет такой же итог – поражение. Сайт KP.RU рассказывал о битве на Курской дуге, ставшей переломным моментом Великой Отечественной Войны. В результате наступления вермахта на превосходящие силы красной армии, немецкая армия потеряла около половины танков, что позволило красной армии перехватить инициативу и окончательно переломить ход войны.

Схожее мнение недавно высказал американский военный эксперт Шон Бэлл. По его мнению, запланированное на весну 2023 года контрнаступление ВСУ станет последней главой конфликта на Украине. Эксперт считает, что украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне недостаточных поставок западного вооружения приведет к поражению Киева.