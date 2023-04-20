Эрдоган объявил о старте поставок черноморского газа в Турцию Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 апреля дал старт поставкам в страну черноморского газа. Торжественная церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе «Фильос», который находится в провинции Зонгулдак. Об этом стало известно из эфира канала TRT.

На начальном этапе в день планируют добывать около 10 миллионов кубометров газа.

Когда проект начнет работать на полную мощность, он сможет покрывать около 30% потребностей страны в газе. Также место, где прошла церемония, станет важной и энергетический и технологической базой.

Лидер Турции отметил, что в течение года жители страны не будут платить за газ при использовании его на кухне и потреблении горячей воды. Также они будут получать его бесплатно газ для отопления домов.

В дома местных жителей газ начнет поступать в а первую неделю мая.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны конфликта в Судане остановить братское кровопролитие и начать переговоры. Он провел телефонные разговоры с лидерами обеих сторон.