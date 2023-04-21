Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в Белгороде Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, при взрыве пострадали два человека.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2", - написал Гладков.

Он уточнил, что вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.

По словам главы региона, в результате обследования территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предложено временное размещение в гостинице. Также повреждены 4 автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности взрыва в Белгороде, который произошел вечером 20 апреля

ЧП произошло в Белгороде 20 апреля на пересечении улиц Ватутина и Галкина. В результате взрыва повреждения получили несколько автомобилей и один магазин. Также повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов.