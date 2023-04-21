Сергей Лавров, Рауль Кастро и президент Кубы Диас-Канель провели встречу в Гаване Фото: REUTERS

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидер Кубинской революции Рауль Кастро провели в Гаване встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в республике, об этом сообщила газета Granma.

Ранее глава МИД Сергей Лавров провел встречу со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу. Отмечалось, что в Гаване запланированы переговоры министра Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Также главу внешнеполитического ведомства России примет президент республики Мигель Диас-Канель.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров 17 апреля начал турне по странам Латинской Америки. Поездка Лаврова продлится до 21 апреля.

Министр Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где встретился с руководством этих стран и провел переговоры с коллегами – главами министерств иностранных дел.