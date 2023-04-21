Российский боец рассказал, как выводят из строя дроны ВСУ в Артемовске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженным силам Украины в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих беспилотников «Мавик», поскольку на линии соприкосновения российские силы используют много противодроновых ружей.

Как рассказал РИА Новости один из российских бойцов, на линии боевого соприкосновения находятся специальные группы для перехвата тактических дронов ВСУ. Они применяют противодроновые ружья, выводящие разведывательные БПЛА противника из строя.

По словам бойца, такое у такого ружья есть каналы, переключая которые можно поймать сигналы украинских дронов, после чего посадить сажается аккумулятор беспилотников. При этом ВСУ тоже выискивают противодроновые ружья, из-за чего меняют траекторию полета.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский беспилотник «Ланцет» самым опасным боевым дроном для ВСУ.