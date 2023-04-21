Fakt: Украина уничтожила село в Польше своим техническим зерном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обозреватель Fakt Анна Орловская написала статью о фермере из Польши Михале Кошареке. Он рассказал изданию, что на его складах и складах соседей находятся сотни тонн зерна, которое невозможно продать из-за того, что рынок наводнен техническим зерном из Украины. Сложившуюся ситуацию фермер назвал «смертью» для деревни.

По словам Кошарека, преимуществом украинского зерна была низкая цена, и этим воспользовались производители. В результате склады фермера и его соседей забиты, а зерна в польских портах столько, что на погрузку и транспортировку уйдет полгода.

Кошарек считает, что у него нет никаких шансов реализовать зерно. В селе, где он проживает, также немногим удалось это сделать. По мнению фермера, решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу уже не поможет.

«Потому что в Польше так много зерна, что мы все равно не можем его продать. Правительство обещало нам субсидии, но мы их тоже не получили. Положение польских фермеров драматично. Сокращение спроса на зерно связано с меньшим животноводством и птицеводством. Для деревни это смерть, а смерть деревни – беда и для городов», - заявил Кошарек.

Напомним, ранее ряд европейских стран, в том числе Польша, приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сделано это было после протестов местных фермеров. Они несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.