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НовостиВ мире20 апреля 2023 7:36

Польша предложила ЕС расширить список запрещенных для ввоза из Украины продуктов

RMF FM: Польша предложила ЕС расширить список запрещенных для ввоза из Украины продуктов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польша предложила ЕС расширить список запрещенных для ввоза из Украины продуктов

Польша предложила ЕС расширить список запрещенных для ввоза из Украины продуктов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава предложила Евросоюзу запретить ввоз из Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Это передает радиостанция RMF FM, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Как сообщалось, Евросоюз готов запретить ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. «Польша хочет включить в этот список также: мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед», - передает радио.

Уточняется, что каждая страна – член Евросоюза имеет свои пожелания по вопросу запрета ввоза некоторых товаров из Украины. Сообщается, что Болгария желает увидеть в данном список муку и масло, а Венгрия - птицу, мед и муку.

В сообщении говорится, что на следующей неделе пройдет встреча министров сельского хозяйства стран Евросоюза и «если не будет быстрого соглашения, не исключено, что будут необходимы переговоры на более высоком политическом уровне».

Напомним, в пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины, через некоторое время такое же решение приняла Словакия. Все произошло на фоне протеста местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран Европейского программу помощи в размере 100 млн евро за отмену запрета импорта зерна из Украины. Однако позже СМИ заявили о готовности Еврокомиссии ввести запрет на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза.