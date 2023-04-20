Польша предложила ЕС расширить список запрещенных для ввоза из Украины продуктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава предложила Евросоюзу запретить ввоз из Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Это передает радиостанция RMF FM, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Как сообщалось, Евросоюз готов запретить ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. «Польша хочет включить в этот список также: мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед», - передает радио.

Уточняется, что каждая страна – член Евросоюза имеет свои пожелания по вопросу запрета ввоза некоторых товаров из Украины. Сообщается, что Болгария желает увидеть в данном список муку и масло, а Венгрия - птицу, мед и муку.

В сообщении говорится, что на следующей неделе пройдет встреча министров сельского хозяйства стран Евросоюза и «если не будет быстрого соглашения, не исключено, что будут необходимы переговоры на более высоком политическом уровне».

Напомним, в пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины, через некоторое время такое же решение приняла Словакия. Все произошло на фоне протеста местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран Европейского программу помощи в размере 100 млн евро за отмену запрета импорта зерна из Украины. Однако позже СМИ заявили о готовности Еврокомиссии ввести запрет на ввоз зерна из Украины в страны Евросоюза.