Kyodo: Япония может запретить экспорт в Россию подержанных автомобилей в случае расширения эмбарго G7

Япония может запретить экспорт в Россию подержанных автомобилей в случае расширения эмбарго G7 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Японии в случае расширения эмбарго стран «Большой семерки» (G7) против России может запретить поставки в РФ поддержанных автомобилей.

Как передает Kyodo, продажа подержанных машин является одной из главных статей экспорта Японии в Россию. На сегодняшний день страна в рамках антироссийских санкций уже прекратила поставки в РФ автомобилей стоимостью выше 45 тысяч долларов. Кроме подержанных авто, в список санкционных товаров могут быть включены автомобильные шины, одежда и косметика.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Представители «Большой семерки» думают над этим в преддверии майского саммита в Японии, они хотят привлечь к реализации этой идее и страны Евросоюза. При таком раскладе Россия сможет ввозить только те товары, для которых сделано исключение.