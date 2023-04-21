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НовостиВ мире21 апреля 2023 9:21

Рейтинг Макрона среди жителей Франции упал до рекордного минимума

Потеря народной поддержки стала следствием скандальной пенсионной реформы Макрона
Сергей КУДРИН
Рейтинг Макрона среди жителей Франции упал до рекордного минимума

Рейтинг Макрона среди жителей Франции упал до рекордного минимума

Фото: REUTERS

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона обрушились до катастрофических 26 % поддержки среди населения на фоне массовых протестов по всей стране из-за скандальной пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные проведённого опроса BVA.

Согласно последним подсчётам аналитиков, действующего президента Франции не поддерживает даже треть населения страны. Большая часть отзывается о Макроне крайне негативно, и требует его скорейшей отставки с поста президента.

Напомним, протесты во Франции продолжаются уже не первую неделю - люди массово выходят на улицы своих городов, часто это перерастает в стычки с полицией, поджоги и погромы. Население страны недовольно пенсионной реформой, поднявшей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в конце марта, до приёма реформы в обход парламентского голосования, французы блокировали школы и жгли здания, требуя отказаться от этих изменений.