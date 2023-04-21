Рейтинг Макрона среди жителей Франции упал до рекордного минимума Фото: REUTERS

Рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона обрушились до катастрофических 26 % поддержки среди населения на фоне массовых протестов по всей стране из-за скандальной пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные проведённого опроса BVA.

Согласно последним подсчётам аналитиков, действующего президента Франции не поддерживает даже треть населения страны. Большая часть отзывается о Макроне крайне негативно, и требует его скорейшей отставки с поста президента.

Напомним, протесты во Франции продолжаются уже не первую неделю - люди массово выходят на улицы своих городов, часто это перерастает в стычки с полицией, поджоги и погромы. Население страны недовольно пенсионной реформой, поднявшей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в конце марта, до приёма реформы в обход парламентского голосования, французы блокировали школы и жгли здания, требуя отказаться от этих изменений.