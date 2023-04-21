ВСУ попытались применить химоружие при помощи дрона в Запорожской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные силы Украины попытались применить химическое оружие на Запорожском направлении, использовав для этого беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали. Серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что на передовую доставлены комплексы химической защиты на случай повторного нападения ВСУ с применением химоружия.

Напомним, на этой неделе средства противовоздушной обороны сбили в Киевском районе Донецка два ударных беспилотника ВСУ с поражающими элементами.

Между тем российский боец рассказал, что ВСУ в Артемовске часто приходится менять траекторию полета своих беспилотников «Мавик», поскольку на линии соприкосновения российские силы используют много противодроновых ружей. Специальные группы для перехвата тактических БПЛА применяют противодроновые ружья, выводящие разведывательные беспилотники противника из строя.