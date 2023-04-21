В Кремле прокомментировали инициативу G7 ввести запрет на экспорт товаров в Россию

Песков заявил, что санкции Запада против России могут привести к всемирному экономическому кризису Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 апреля, прокомментировал возможный запрет экспорта товаров в Россию, который обсуждается странами «Большой семерки». Он подчеркнул, что западные санкции против РФ, как действующие, так и новые, бьют по мировой экономике и могут привести к всемирному экономическому кризису.

«И нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», - заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном запрете экспорта товаров в РФ странами G7, подчеркнул, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию.

«Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями», - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия адаптируется и развивается с учетом опасностей, которые скрываются «за такими вот помыслами наших противников». Песков также напомнил, что в отношении ни одной страны в мире не было введено такого количества санкций, как в отношении РФ.

Напомним, ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Такое решение может быть принято в мае на саммите «Большой семерки» в рамках расширения санкций в отношении РФ. Сообщалось также, что запрет может коснуться таких видов товаров, как косметика, одежда, а также поддержанные машины.