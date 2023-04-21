В России создали новое ружье ПАРС-С “Степашка” для борьбы с украинскими дронами

В России приступили к серийному производству нового оружия для подавления дронов типа Mavix Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представитель компании "Локационная мастерская" сообщил о запуске серийного производства нового ружья ПАРС-С “Степашка”, предназначенного для борьбы с часто применяемыми в зоне украинского конфликта беспилотниками типа Mavic.

“Самая современная наша разработка запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые”, – сообщил представитель компании.

Также в фирме отметили, что первые образцы уже проходят испытания в зоне конфликта на Украине. Оружие обладает предельной дальностью до 1,5 километра, весит около десяти килограммов и может работать два часа.

Сайт KP.RU недавно рассказывал о другом противодронном ружье “Гарпия”, активно применяемом в зоне СВО. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал эффективность подобных систем и сравнивал возможности средств РЭБ российской и украинской армий.

Украинские военные также отмечали серьезное повышение качества систем РЭБ в российских войсках. Дорогие и популярные дроны DJI, которые ранее могли летать на километры, теперь едва покрывают радиус в несколько сотен метров.