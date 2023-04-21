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НовостиЭкономика21 апреля 2023 11:01

Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Общий объем выплат составит 565 миллиардов рублей
Екатерина КОСОБОКОВА
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Фото: Олег ЗОЛОТО

Акционеры Сбербанка в пятницу, 21 апреля, на годовом общем собрании, одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», - сказал глава Минфина.

По словам президента - председателя правления Сбербанка Германа Грефа, дивиденды будут выплачены в размере 25 рублей на акцию, что является историческим рекордом. В общей сложности банк выплатит своим акционерам 565 млрд рублей.

Напомним, в марте набсовет Сбербанка рекомендовал участникам годового общего собрания акционеров выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию, а всего - 565 млрд рублей. Таким образом не сбылись прогнозы аналитиков, которые заявляли, что банк выплатит в общей сложности 270 млрд рублей дивидендов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 19 апреля стало известно о том, что мобильное приложение Сбербанка снова появилось в онлайн-магазине AppStore, которое было удалено из магазина в апреле прошлого года.