Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Акционеры Сбербанка в пятницу, 21 апреля, на годовом общем собрании, одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», - сказал глава Минфина.

По словам президента - председателя правления Сбербанка Германа Грефа, дивиденды будут выплачены в размере 25 рублей на акцию, что является историческим рекордом. В общей сложности банк выплатит своим акционерам 565 млрд рублей.

Напомним, в марте набсовет Сбербанка рекомендовал участникам годового общего собрания акционеров выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию, а всего - 565 млрд рублей. Таким образом не сбылись прогнозы аналитиков, которые заявляли, что банк выплатит в общей сложности 270 млрд рублей дивидендов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 19 апреля стало известно о том, что мобильное приложение Сбербанка снова появилось в онлайн-магазине AppStore, которое было удалено из магазина в апреле прошлого года.