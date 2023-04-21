Российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России пресекли действия четырех украинских диверсионных групп на Купянском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российские войска поразили подразделения Вооруженных сил Украины в ЛНР, а в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов противника. ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении более 60 человек, три автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России пресекли попытку контратаки украинских войск в районе Артемовска Донецкой народной республики. Также штурмовые отряды продолжают активно уничтожать подразделения ВСУ в западной части города.