Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Артемовска Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России пресекли попытку контратаки украинских войск в районе Артемовска Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВДВ и артиллерия пресекали попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы в районе Артемовска», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, штурмовые отряды продолжают активно уничтожать подразделения ВСУ в западной части Артемовска.

Как писал сайт KP.RU, ранее подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города. Кроме того, российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о взятии двух кварталов Артемовска.