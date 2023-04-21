В России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z"

В России разработали "костюм-невидимку" для снайперов Фото: Борис КОКУРИН

Компания “Альфа К” представила новейший “костюм-невидимку” для российских снайперов. Костюм “Богомол-Z” благодаря металлизации ткани является невидимым в инфракрасном диапазоне и в некоторых аспектах превосходит зарубежные аналоги.

“На данной выставке мы представили новейшую технологию - металлизация ткани, которая позволяет создать "костюм-невидимку", мы его назвали “Богомол-Z””, – заявил представитель "Альфа К" Виктор Константинопольский на специализированной выставке "Экипировка" в Москве.

Костюм весит менее трех килограммов, его ткань почти “не шуршит”, а также работает в режиме инфракрасной ремиссии, снижающей заметность для тепловизоров. По словам Константинопольского, новейшая разработка уже проходит испытания в зоне конфликта на Украине, но компания продолжает совершенствовать костюм.

Сайт KP.RU рассказывал об еще одной новинке, представленной на этой выставке. Компания "Локационная мастерская" представила новое противодронное ружье ПАРС-С “Степашка”, предназначенное для борьбы с часто применяемыми в зоне украинского конфликта беспилотниками типа Mavic, а также сообщила о запуске его серийного производства.