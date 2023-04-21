Российские штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артемовска Фото: Александр КОЦ

В течение суток российские штурмовые отряды продолжали активные действия по ликвидации противника в западной части Артемовска на донецком направлении. О ситуации на фронте на данный момент рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушно-десантные войска продолжают пресекать попытки противника провести контратаку на флангах, а также поддерживают штурмовые отряды в овладении городом.

Отмечается, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия российской группировки «Юг» поразила подразделения украинских войск в районах Часова Яра, населенного пункта Красное и Предтечино в ДНР. Всего артиллерия выполнила 69 огневых задач.

Ранее стало известно, что российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск составили более 60 человек. Кроме этого удалось уничтожить склад боеприпасов противника.