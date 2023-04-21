Российские конструкторы создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа

Беспилотники самолетного типа активно применяются в зоне спецоперации Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Компания "Беспилотные аппараты" разработала первый реактивный дрон-камикадзе самолетного типа с системой управления “от первого лица”. Опытный образец представлен производителем на специализированной выставке “Экипировка” в Москве.

“Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью”, – говорится на информационном стенде.

Беспилотник оснащен искусственным интеллектом и приборами, распознающими тепловые сигнатуры. Фирма обещает в скором времени внедрить ряд разработок, которые позволят избавиться от использования радиоканалов. ТРД самолета позволяет развивать скорость до 400 километров в час, а дальность применения достигает 90 километров.

Напомним, в зоне спецоперации активно используется другой российский беспилотник самолетного типа “Ланцет”. МВД Украины называет его самым опасным для украинской армии дроном. Он может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Сайт KP.RU показывал видео, как ударный беспилотник «Ланцет» уничтожает вражескую боевую технику в зоне конфликта на Украине.