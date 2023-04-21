Деятельность призывающей к передаче Курил Японии НПО признали нежелательной в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность, которую ведёт японская неправительственная организация «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»*. НПО занимается активным призывом к отторжению Курильских островов от России, о чём пишет пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"* (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», - заключили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также подчеркнули, что японская НПО уже долгое время формирует негативный образ и провоцирует общественность на враждебность по отношению к России. В условиях нового времени, когда недружественными странами рьяно ведётся антироссийская политика, это чревато дестабилизацией обстановки вокруг Курил.

«Принято решение о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России», - подытожили в Генпрокуратуре.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления Японии по поводу Курильских островов.

*Деятельность организации нежелательна на территории РФ