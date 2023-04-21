В ЕС заявили, что не признают никаких мирных инициатив по Украине за исключением «мирного плана» Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе заявили, что не признают и не продвигают никаких мирных инициатив по ситуации на Украине, кроме «мирного плана» Владимира Зеленского. Об этом рассказал журналистам один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Они будут поддерживать все пункты его плана и обсуждать его продвижение на международной арене. На данный момент со стороны Украины не поступало запросов по работе в этом направлении.

Такие слова он произнес после критики инициативы Бразилии по прекращению огня, которую в ЕС назвали «несвоевременной и политически мотивированной», поскольку она появилась в преддверии вероятного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассматривать любые идеи по урегулированию ситуации на Украине, в которых будут учитываться все интересы Москвы. Не смотря ни на что, главной задачей России остается обеспечение собственных интересов.