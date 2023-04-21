На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 21 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 21 апреля 2023 года. Согласно данным, которые предоставляют онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги прозвучал в регионах почти одновременно в 18:26 по московскому времени.

Напомним, что регулярные обстрелы по украинской критической инфраструктуре начались 10 октября, после того, как киевский режим организовал теракт на Крымском мосту. Российская артиллерия атакует объекты связи и военного управления, а также предприятия энергетики и оборонной промышленности.

Воздушная тревога на всей Украине объявляется практически ежедневно.

Ранее KP.RU писал, что предыдущий раз воздушную тревогу на всей территории Украины объявили также 21 апреля в 0:08 по московскому времени. Первоначально сирены включились в Полтавской области.