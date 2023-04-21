Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов онлайн-ресурсы 15 блогеров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нескольких российских блогеров и стримеров, в том числе популярных, внесли в реестр Роскомнадзора, чтобы заблокировать доступ к их онлайн-ресурсам. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Так, в список запрещённых производителей контента попали: Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев, Юрий Хованский, Виктор Нигрин, Олег Горбенко, Альберт Васильев, Игорь Лысаковский, Ильнур Хафизов, Арен Зурабян, Александр Зубарев, Игорь Сайганов, Кирилл и Александр Волынкины.

Сообщается, что в реестр Роскомнадзора внесены все основные ресурсы вышеперечисленных стримеров и блогеров, такие как популярная иностранная площадка Twitch, её аналог Kick, и аккаунты в Telegram. Администраторам всех трёх площадок направлены уведомления от ведомства о необходимости блокировки доступа к аккаунтам стримеров.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки Twitter в России, несмотря на призывы некоторых депутатов к использованию этой площадки для российского ответа западной пропаганде.