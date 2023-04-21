New York Times: Украине не хватит вооружения для возможного контрнаступления

Украине не хватит вооружения для возможного контрнаступления Фото: EAST NEWS

Того объема западных танков и другого вооружения на Украине не хватит для возможного в будущем контрнаступления украинских войск. При этом следующие поставки вряд ли успеют прибыть к ожидаемому началу военной операции. Об этом рассказывает газета New York Times со ссылкой на обнародованные секретные документы Пентагона.

Заявление, в котором говорится о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное американское оружие на шаг ближе к конфликту.

Даже если они прибудут немного раньше, то все равно не успеют попасть на поле боя к началу украинского контрнаступления. В слитых документах значится 253 танка, которые необходимы ВСУ для проведения военной операции, но на конец февраля было обещано поставить всего 200 танков, из которых всего 60 — западного производства.

Отмечается, что производителям боеприпасов в Европе и США потребуются годы, чтобы удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины.

Ранее экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявлял, что Пентагон принижает ключевое значение сражения за Артемовск. Они знают, как обстоят дела вокруг города и поэтому специально принижают значение этого сражения.