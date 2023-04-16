Американский экс-разведчик Риттер: Пентагон принижает ключевое значение сражения за Артемовск

Экс-разведчик США считает, что Пентагон намеренно замалчивает значимость сражения за Артемовск. Фото: REUTERS

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин сознательно принижает значение сражения за Артемовск. Такое мнение высказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

Риттер считает, что Остин знает, как обстоят дела вокруг Артемовска и каково значение этого населенного пункта, но намеренно замалчивает информацию.

«Ллойд Остин знает правду, он не дурак», - сказал Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По мнению бывшего офицера разведки, сражение под Артемовском является «возможно, самой главной битвой» в украинском конфликте.

«Это сражение гораздо масштабнее по значению, чем Ллойд Остин способен публично признать», - сказал Риттер.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, так как окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ.

Также читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова украинских политиков и представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявивших ранее о том, что Артемовск не окружен российскими войсками.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит компромиссом с Россией.