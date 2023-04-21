Восемь бойцов бригады ВСУ сдались в плен на запорожском направлении Фото: REUTERS

Восемь бойцов 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые находились на запорожском направлении, сдались в российский плен. Они состояли в украинской группировке «Восток». Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что такое количество пленных бойцов за раз — много для этого направления.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что украинские войска готовят свое будущее контрнаступление в день смерти Гитлера, при этом он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский закончит так же, как и лидер фашистской Германии.

Учитывая, что киевский режим исповедует именно фашистские идеалы, то они могут приурочить какие-либо операции именно в день 30 апреля, но украинские войска ждет такой же разгром, какой потерпел в свое время вермахт.