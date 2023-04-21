Столтенберг: Украинское наступление может увенчаться успехом, если Киев подгадает момент Фото: REUTERS

Войска украины смогут добиться успеха в контрнаступлении, если Киев сможет найти подходящий момент. В этом может помочь «невероятный» объем военной поддержки Запада. Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

- Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно, - заявил генсек.

Он также заявил, что на Украину уже поставили большое количество артиллерийского вооружения, танков, средств противо-воздушной обороны и БМП.

Во всей поддержке Украины именно Германия стала ведущей страной-партнером. Именно поэтому Столтенберг уверен, что контрнаступление может пройти победоносно, если Украина правильно оценит ситуацию и найдет подходящий момент.

Ранее в NYT сказали, что украинским войскам не хватит вооружения для успешного проведения операции по контрнаступлению, поскольку даже из заявленных 253 танков, которые требовал Киев, им обещали поставить всего 200, а из них всего 60 танков западного производства, которые они и просили.