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НовостиОбщество21 апреля 2023 22:20

Захарова напомнила о варварах певице Вайкуле, предложившей сносить памятники советским воинам

Представитель российского МИД напомнила певице, что слово «памятник» произошло от «памяти»
Мария ПАВЛОВА
Мария Захарова напомнила Лайме Вайкуле, что слово "памятник" происходит от слова "память". На фото: Лайма Вайкуле.

Мария Захарова напомнила Лайме Вайкуле, что слово "памятник" происходит от слова "память". На фото: Лайма Вайкуле.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Лайма Вайкуле продемонстрировала полную атрофию художественного вкуса, заявив, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности. Так прокомментировала заявление Вайкуле о якобы необходимости сноса монументов советским солдатам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лайме Вайкуле мало прошлого успеха - пошла на новый рекорд неадеквата, заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности (!), поэтому их нужно сносить (!!)», - написала Захарова в Telegram в пятницу 21 апреля.

Дипломат напомнила, что слово «памятник» произошло от слова «память», а тех, кто сносит памятники, всегда называли варварами.

«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - прокомментировала Захарова высказывание Вайкуле, отметив, что назвать «не имеющим художественной ценности» памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков может «только человек с полностью атрофированным художественным вкусом».

Напомним, Лайма Вайкуле сделала очередное резкое заявление, вызвавшее возмущение россиян. На этот раз певица в негативном ключе высказалась о Дне Победы и памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Она заявила, что не видит в памятниках смысла, потому что они якобы не имеют художественной ценности.

Ранее Вайкуле призналась, что ее дядя был эсэсовцем.

Тем временем названа истинная цель мерзких заявлений Лаймы Вайкуле о Дне Победы и памятниках погибшим солдатам. Подробности здесь на KP.RU.