Захарова напомнила о варварах певице Вайкуле, предложившей сносить памятники советским воинам

Мария Захарова напомнила Лайме Вайкуле, что слово "памятник" происходит от слова "память". На фото: Лайма Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Лайма Вайкуле продемонстрировала полную атрофию художественного вкуса, заявив, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности. Так прокомментировала заявление Вайкуле о якобы необходимости сноса монументов советским солдатам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лайме Вайкуле мало прошлого успеха - пошла на новый рекорд неадеквата, заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности (!), поэтому их нужно сносить (!!)», - написала Захарова в Telegram в пятницу 21 апреля.

Дипломат напомнила, что слово «памятник» произошло от слова «память», а тех, кто сносит памятники, всегда называли варварами.

«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - прокомментировала Захарова высказывание Вайкуле, отметив, что назвать «не имеющим художественной ценности» памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков может «только человек с полностью атрофированным художественным вкусом».

Напомним, Лайма Вайкуле сделала очередное резкое заявление, вызвавшее возмущение россиян. На этот раз певица в негативном ключе высказалась о Дне Победы и памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Она заявила, что не видит в памятниках смысла, потому что они якобы не имеют художественной ценности.

Ранее Вайкуле призналась, что ее дядя был эсэсовцем.

Тем временем названа истинная цель мерзких заявлений Лаймы Вайкуле о Дне Победы и памятниках погибшим солдатам. Подробности здесь на KP.RU.