Лайма Вайкуле сделала резкое и возмутительное заявление о Дне Победы и памятниках солдатам

Лайма Вайкуле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле сделала очередное резкое заявление, вызвавшее возмущение россиян. На этот раз певица в негативном ключе высказалась о Дне Победы и памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Она заявила, что не видит в памятниках смысла, потому что они якобы не имеют художественной ценности.

"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения", - сделала возмутительное заявление Лайма Вайкуле в своем YouTube-канале.

Высказалась певица и о Дне Победы. По мнению Вайкуле, Россия якобы "приватизировала" этот праздник. "Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык, он принадлежит всему миру!" - сказала, как отрезала, певица.

Вайкуле подчеркнула, что по ее мнению, Россия якобы пытается забрать себе все хорошее. Таким образом, считает певица, смысл самого праздника победы над фашистскими захватчиками почему-то пропадает.

Артистка также поддержала скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. По ее мнению, эти монументы "не нужны". Артистка отметила, что в Латвии возле памятников воинам-освободителям в последнее время якобы "просто выпивали", оставляя после себя свалку.

Гнусные заявления Вайкуле возмутили многих россиян. Мнение многих емко выразила певица Наталья Штурм. По ее словам, Вайкуле не понимает, о чем говорит. "У нее сумбур мыслей. Певица должна петь, а не излагать спутанные мысли. В речи Вайкуле отсутствует причинно-следственная связь. Какая-то бредятина! У нее в голове ноты. При этом заметно, что Вайкуле еще и стесняется того, что говорит, понимая, что несет какую-то пургу", - цитирует звезду сайт mk.ru.

Наталья отметила, что из стильной артистки Лайма превратилась в бог знает кого. "На нее было интересно смотреть: такое импозантное варьете с акцентом. А что сейчас? И тут дело не в том, что она не особо сильна в риторике. Ощущение, что она,: когда выходит, не знает, что будет говорить. А когда возвращается, не помнит, о чем говорила", - резюмировала вокалистка.