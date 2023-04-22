Зеленский запретил связанные с Россией географические названия

Зеленский подписал закон, запрещающий связанные с Россией географические названия. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский запретил связанные с Россией и Советским Союзом географические названия. Он подписал соответствующий закон. Информация об этом размещена на сайте Верховной рады Украины, которая ранее поддержала этот закон.

Так называемый «деколонизационный закон» предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией, а также российскими достопримечательностями, городами, датами или историческими событиями.

Напомним, в 2015 году на Украине был принят так называемый «закон о декоммунизации». В соответствии с этим законом в 2017 году Киев решил переименовать советские названия портов и железных дорог.

Также на Украине переименовали «Советское шампанское». Оно также попало под действие закона о декоммунизации, запрещающего коммунистическую символику. После переименования всем известный напиток называется «Советовское».

Тем временем в 2022 году на Украине киевские власти переименовали 2213 топонимов в рамках кампании по «дерусификации» страны. В том числе были переименованы 33 города. Подробности здесь на KP.RU.