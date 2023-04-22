Космонавт Олег Новицкий рассказал о поразительной способности Юлии Пересильд, открывшейся на МКС

Космонавт Олег Новицкий рассказал об удивительной способности актрисы Юлии Пересильд. Фото: Олег Новицкий.

Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала поразительную способность на съемках фильма «Вызов», которые проходили в космосе. Об этом рассказал в интервью KP.RU космонавт Олег Новицкий, который тоже сыграл одну из ролей в фильме.

Космонавт рассказал, что Пересильд обладает феноменальной памятью, и это помогало в организации съемок.

«МКС каждую секунду движется на орбите, свет из иллюминаторов меняется. В итоге, приходилось сначала убирать часть оборудования из кадра, прикрывать иллюминаторы, выстраивать свет. Потом снимать несколько дублей. Потом заново включать весь свет, доставать с полок задвинутое оборудование, чтобы мы могли работать. И снова все повторять, чтобы сделать новые кадры. Юля каким-то образом сумела запомнить, как всё лежит в разных модулях в кадре и расставляла перед очередным дублем весь «реквизит» так, как он лежал до этого. Поразительная способность!», - рассказал космонавт.

Полностью интервью с Олегом Новицким читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в широком прокате главная киносенсация года - фильм «Вызов» стартовал 20 апреля. Это проект Первого канала и «Роскосмоса». Съемки в невесомости, полет актеров на МКС - такого в истории еще не было. Это фильм о подвиге женщины-врача, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Ранее Эрнст и Пересильд откровенно рассказали о замысле и съемках фильма «Вызов».