Член Европарламента Бир ударила ниже пояса главу Минфина Германии Линднера

Глава германского Минфина Линднер получил удар ниже пояса от члена Европарламента Бир. Фото: REUTERS

Глава германского Минфина Кристиан Линднер получил неожиданный удар ниже пояса во время съезда Свободной демократической партии, председателем которой он является. Подробности инцидента рассказывает издание Bild.

По информации издания, Линднера ударила член Европарламена Никола Бир в то время, как оба политика стояли на сцене, куда Бир пригласили для «специальных оваций» по поводу того, что она собирается покинуть пост зампредседателя партии. В какой-то момент Бир нанесла Линднеру неожиданный удар ниже пояса. Издание публикует видео, на котором видно, что удар был достаточно болезненным. После инцидента Бир попыталась извиниться, а Линднер дал понять, что все в порядке.

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