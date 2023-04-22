Трамп пообещал сделать США экономически независимыми от Китая в случае победы на выборах Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если он победит на президентских выборах в 2024 году, то США добьются полной экономической независимости от КНР.

«Когда я снова стану президентом, Китай лишится статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я добьюсь полной независимости от КНР», - заявил Трамп на выступлении сторонников Республиканской партии во Флориде.

Между тем, издание Politico,со ссылкой на собственные источники в Белом Доме, говорило о намерении американских властей объявить о беспрецедентных ограничениях инвестиций США в Китай. По сообщению издания, ограничения будут направлены на технологическое и военное сдерживание КНР.

К слову, Белый дом уже давно сообщает о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, но так и не получил никакого ответа. директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил вероятность подобных переговоров, объяснив нежелание Пекина идти на контакт.