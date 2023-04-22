NYT: Обвиняемый в утечках документов Пентагона военнослужащий публиковал их в Discord с февраля 2022 Фото: REUTERS

Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона военнослужащий нацгвардии США Джек Даглас Тейшейра, по предположениям, публиковал секретную информацию с февраля 2022 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации издания, в онлайн-платформе Discord создана группа, которая насчитывает порядка 600 человек. Пользователь с учетной записью, предположительно, принадлежащей Тейшейре, публиковал туда информацию почти сразу после начала спецоперации на Украине.

При публикациях пользователь, ссылался на данные центральной разведки США и других разведслужб, делился данными о погибших с обеих сторон, о российской разведке и о помощи Киеву. Издание уточняет, что пока неизвестно, знают ли власти США об этих постах.

Между тем, американские сенаторы США остались недовольны попытками администрации президента США объяснить утечку секретных данных Пентагона и спецслужб. Об этом сообщает телеканал NBC. Так, сенатор Рон Джонсон прошедший на эту тему брифинг хотел бы назвать его «бюрократической галиматьей».