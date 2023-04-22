Компании Китая, Турции и Ирана заинтересовались покупкой бизнеса в России

Коллеги из Китая уже активно развивают локальное производство Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Производители из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность приобретения российского бизнеса. Они выразили готовность развивать локальное производство. Об этом заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

«Компании из Ирана, Турции, Китая и других стран хотят работать в нашей стране и рассматривают возможности покупки бизнесов», - приводит слова Сергиенко РИА Новости.

По словам руководителя компании, китайские партнеры думают о наращивании взаимодействия с добывающей отраслью России с точки зрения замещения машин и других элементов производства.

«Большой потенциал есть и в автопроме, и авиапроме. Коллеги из Китая готовы и уже активно развивают локальное производство», — добавил он.

Ранее в МИД КНР заявили, что никто не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина. В ведомстве отметили, что отношения между государствами основаны на взаимном уважении.