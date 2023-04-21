МИД Китая заявил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что ни одно государства не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая. Такое мнение он выразил в ответ на слова главы Минфина США Джанет Йеллен, которая выразила тревогу по поводу безграничной поддержки Москвы Пекином.

«Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться», - цитирует Ван Вэньбиня ТАСС.

Он отметил, что отношения Китая и России основаны на взаимном уважении.

Кроме того, по словам дипломата, КНР всегда придерживалась справедливой и объективной позиции относительно конфликта на Украине и выступал за проведение мирных переговоров. Представитель китайского МИД также призвал США прекратить действия, которые «могут привести к эскалации напряженности».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что взаимодействие России и Китая способствует снижению напряженности в мире, а также оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку. Такое заявление он сделал в рамках переговоров со своим коллегой из КНР Ли Шанфу.

В свою очередь, министр обороны Китая отмечал, что Москва и Пекин связаны крепкими отношениями, которые не направлены против каких-либо третьих стран.