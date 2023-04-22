Заявления Зеленского о «возвращении» территорий вызвали резкую критику читателей Die Welt Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt оказались возмущены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планирующемся контрнаступлении, и о том, что главной задачей ВСУ в нём является «возвращение» территорий. Соответствующие комментарии читатели оставляли под публикациями издания.

«Если контрнаступление, которое Зеленский рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это будет концом Украины. Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры», - пишет один из читателей.

Многие, уже не впервые, пишут о том, что Запад не может вечно содержать Украину и поставлять ей оружие за счёт налогоплательщиков, у которых не спрашивали, хотят ли они спонсировать ВСУ. Большинство читателей указывают на более эффективные варианты решения конфликта - мирные переговоры.

Тем не менее, значительная часть комментаторов сходятся во мнении, что для контрнаступления у Киева недостаточно ресурсов, даже несмотря на поставки с Запада, и вероятно - оно станет концом для нынешней Украины.

Читайте большой материал KP.RU о перспективах контрнаступления ВСУ. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин считает, что попытка Киева состоится в конце апреля, и возможно, она станет для украинской армии последней.