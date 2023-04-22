Вице-премьер Новак: почти все расчеты за российские энергоресуры проводятся в национальных валютах

Вице-премьер Новак: расчеты за российские энергоресуры проводятся в национальных валютах Фото: Артем КИЛЬКИН

Россия продолжает активную программу по переходу на расчёты за энергоресурсы в национальных валютах стран-покупателей, как ответ на западные санкции и меру ослабления доллара и евро на мировых рынках. Наиболее востребованы сейчас рубли и юани, о чём сообщил журналисту Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

«Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчеты идут», - говорит Новак.

Также вице-премьер сообщил, что среди других национальных валют, набирающих обороты в сфере расчётов за российские газ, нефть и прочие энергоресурсы, начинают подниматься дирхамы и рупии.

Новак анонсировал широкомасштабное развитие этой практики, которая стала удобным выходом для международной торговли в условиях санкций со стороны стран коллективного Запада.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия готовится выпускать государственные облигации в национальных валютах дружественных стран, как способ комфортных инвестиций для граждан и бизнеса союзников.