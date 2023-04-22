Раскольники захватили православный храм в украинском селе Требухов под Киевом

Как сообщают в епархии, прихожане и священнослужители пытались помешать захватчикам

Раскольники из Православной церкви Украины, которые сейчас активно выжимают грязными методами канонических священников и храмы Украинской православной церкви (УПЦ), захватили Покровский храм в селе Требухов, в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе информационно-просветительского отдела УПЦ.

Как сообщают в епархии, прихожане и священнослужители пытались помешать захватчикам, однако раскольников поддерживало большое количество мужчин, одетых в военную форму. Полиция, находящаяся неподалёку, в откровенный акт рейдерского захвата не вмешивалась, наблюдая со стороны.

«Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин сплотились в трапезной, где сегодня было совершено богослужение. Впрочем, сейчас помещение трапезной также пытаются захватить», - пишут на сайте.

Также известно, что множество одетых в военную форму и агрессивно настроенных людей предпринимают попытки захватить дом священника храма, в котором укрыли малолетних детей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в начале апреля раскольники силой захватили кафедральный собор в Хмельницком, после чего сразу пришла комиссия и начала описывать имущество УПЦ.