МИД Германии сообщил о массовой высылке российских дипломатов из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии приняло решение о массовой высылке российских дипломатов. Точное число сотрудников дипломатических ведомств, которых ФРГ выдворяет из страны, не сообщается. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на МИД России.

Согласно сообщению российского Министерства иностранных дел, Германия пошла на шаг разрушения всех российско-германских отношений, которые с большим трудом выстраивались долгие годы. При этом власти ФРГ обманули и общественность, и мировое сообщество, так как ранее заявляли, что не хотят афишировать высылку российских дипломатов, но затем рассказали о ней местным СМИ.

Ответ России последует незамедлительно, и он будет зеркальным. Посол ФРГ в Москве уже уведомлен о том, что РФ не станет молча смотреть на то, как Берлин высылает её дипломатов, и разрушает многолетние взаимоотношения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце марта 2023 года в СМИ просочилась информация о планах Германии выслать из страны около 30 сотрудников российских диппредставительств.