Родственники граждан Украины, которых призвали в ряды ВСУ, вышли на акцию протеста 22 апреля 2023 года в Кривом Роге Фото: Кадр видео

Родственники граждан Украины, которых призвали в ряды ВСУ, вышли на акцию протеста 22 апреля 2023 года в Кривом Роге, Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Вести».

«В Кривом Роге родственники военных собрались на акцию протеста. Митингующие жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим», - пишет издание.

Люди скандируют лозунги, выкрикивают «Позор!». Корреспонденты поговорили с несколькими женщинами из толпы, узнав, что они - матери, жёны и бабушки тех мужчин, которых забрали в ряды ВСУ и отправили в бой с пустыми руками, без снабжения.

Помимо прочего, у протестующих видны транспаранты и баннеры, на которых написаны обвинительные слова в адрес начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, которого люди обвиняют в коррупции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что издание New York Times выпустило статью, рассказывающую о пророссийски настроенной восточной части Украины, а также о её жителях, недовольных политикой Киева и действиями ВСУ.