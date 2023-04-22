Рогов заявил об участившихся случаях перехода бойцов ВСУ к армии России в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Бойцы украинской армии всё чаще начинают складывать оружие и переходить на сторону России, по крайней мере в Запорожской области. Об этом заявил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в беседе с агентством РИА Новости.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят бороться за режим Зеленского», — говорит Рогов.

В качестве примера он привёл недавний случай, когда восемь бойцов из 110-ой бригады территориальной обороны ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Также Рогов указал на то, что киевские власти прекрасно понимают пророссийскую позицию жителей Восточной Украины, поэтому присылают сюда людей из западной части страны.

Ранее KP.RU сообщил о том, как военкор Александр Коц пообщался с пленными украинцами, и что те рассказали ему о своём руководстве, о действиях командования и планах ВСУ относительно контрнаступления.