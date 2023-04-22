Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 апреля 2023 13:51

Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство

Он добавил, что риск его создания не исчезнет без Америки
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство

Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство

Фото: Евгений САЗОНОВ

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией. При этом сейчас принимаются все меры предосторожности и уже проведены четыре операции против этого. Об этом он рассказал в интервью для CNN Türk.

По его словам, риск создания террористического государства не исчезнет, пока не устранится фактор США.

Также он отметил, что подобные попытки Америки начались еще более 40 лет назад. Турция непрерывно ведет борьбу с этим, но в горах на севере Ирака осталось еще 86 террористов.

Ранее Сулейман Сойлу высказал мнение, что США ненавидит весь мир, а Европа — всего лишь пешка в руках Америки. Также он сказал, что не стоит переоценивать европейские страны, поскольку в ней нет ничего особенного, а лидеры стран все больше себя дискредитируют.