Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство Фото: Евгений САЗОНОВ

Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией. При этом сейчас принимаются все меры предосторожности и уже проведены четыре операции против этого. Об этом он рассказал в интервью для CNN Türk.

По его словам, риск создания террористического государства не исчезнет, пока не устранится фактор США.

Также он отметил, что подобные попытки Америки начались еще более 40 лет назад. Турция непрерывно ведет борьбу с этим, но в горах на севере Ирака осталось еще 86 террористов.

Ранее Сулейман Сойлу высказал мнение, что США ненавидит весь мир, а Европа — всего лишь пешка в руках Америки. Также он сказал, что не стоит переоценивать европейские страны, поскольку в ней нет ничего особенного, а лидеры стран все больше себя дискредитируют.