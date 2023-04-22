Сын Дмитрия Пескова получил медаль «За отвагу» во время службы в зоне спецоперации

Николай Песков Фото: Личный архив

Обозреватель KP.RU Александр Гамов побеседовал с сыном пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Николаем Песковым, который служил в зоне специальной военной операции на Украине в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган». Песков рассказал о том, как его экипаж приставили к награде за боевой подвиг.

Николай Песков на вопрос о полученной медали ответил неохотно, однако всё же рассказал нам о том, что его наградили за совершение боевого подвига. Какого конкретно - тут уже артиллерист делиться не стал, но уточнил, что награду получили все члены его экипажа РСЗО «Ураган», состоящего из трёх человек.

«Весь мой экипаж совершил определенный подвиг. У нас был один интересный выезд, как говорится. Больше я, наверное, сказать не могу», - говорит Песков.

Гамов предположил что, вероятно, экипаж Пескова успешно накрыл артиллерийским ударом важные позиции противника. Николай не стал отрицать эту версию событий, но и прямо её не подтвердил.

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