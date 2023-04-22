Пригожин рассказал о случаях бунта среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Константиновке и Часовом Яре начались бунты среди военнослужащих украинской армии, которые больше не хотят сражаться за киевский режим. Как минимум о двух таких инцидентах рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

«Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — передаёт слова бизнесмена его пресс-служба.

Свои слова Пригожин адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ, конкретнее - лично Александру Сырскому, командиру украинских сухопутных войск.

Напомним, несмотря на то что само командование ВСУ по большей части отмалчивается, западные политики называли разные цифры, говоря о потерях украинской армии за всё время спецоперации. Ещё в 2022 году глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о 100 тыс. погибших бойцах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Запорожской области наблюдаются участившиеся случаи, когда бойцы ВСУ складывают оружие и переходят на сторону российской армии, либо добровольно сдаются в плен.