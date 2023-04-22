Балицкий: украинские диверсанты организовали взрыв в локомотивном депо в Мелитополе Фото: REUTERS

На территории локомотивного депо в Мелитополе утром в 07:45 произошел подрыв. Его организовали украинские диверсанты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Это очередное преступление киевского режима, которое направлено против мирных граждан.

Только за последний месяц удалось зафиксировать многочисленные преступления, некоторые из которых поражают своей хладнокровностью. Евгений Балицкий обратился к Главному следственному управлению СК Российской Федерации, чтобы были организованы проверки для принятия соответствующих процессуальных решений.

В будущем они будут приобщены к материалам уголовного дела, по фактам совершенных преступлений киевским режимом.

Ранее стало известно, что в Часовом Яре и Константиновке бойцы ВСУ начали бунт и бросили оружие, чтобы покинуть зону боевых действий.