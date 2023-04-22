Президент Бразилии Лула да Силва не собирается посещать Россию и Украину без условий для мира Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не планирует посещать Россию или Украину до момента создания условий прекращения конфликта. Он считает необходимым сначала создать климат для построения мира. Об этом он рассказал журналистам в ходе своего визита в Португалию.

Он отметил, что Бразилия выступает за поиск решения конфликта двух стран путем переговоров.

Для этого он предлагает создать группу стран, которые сядут за стол с Россией и Украиной, чтобы найти способы мирного урегулирования ситуации.

Ранее президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. Об этом он договорился на встрече с коллегами из Китая и ОАЭ. При этом он отметил, что страны Запада делают все, чтобы конфликт продолжался, а Россия — гарант долгосрочного мира во всем мире.