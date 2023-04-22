Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 апреля 2023 17:15

Президент Бразилии Лула да Силва не собирается посещать Россию и Украину без условий для мира

Он отметил, что Бразилия выступает за поиск решения конфликта путем переговоров
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент Бразилии Лула да Силва не собирается посещать Россию и Украину без условий для мира

Президент Бразилии Лула да Силва не собирается посещать Россию и Украину без условий для мира

Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не планирует посещать Россию или Украину до момента создания условий прекращения конфликта. Он считает необходимым сначала создать климат для построения мира. Об этом он рассказал журналистам в ходе своего визита в Португалию.

Он отметил, что Бразилия выступает за поиск решения конфликта двух стран путем переговоров.

Для этого он предлагает создать группу стран, которые сядут за стол с Россией и Украиной, чтобы найти способы мирного урегулирования ситуации.

Ранее президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. Об этом он договорился на встрече с коллегами из Китая и ОАЭ. При этом он отметил, что страны Запада делают все, чтобы конфликт продолжался, а Россия — гарант долгосрочного мира во всем мире.